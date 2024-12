Oasport.it - LIVE Sci alpino, SuperG Beaver Creek 2024 in DIRETTA: si rivede Elena Curtoni! Tocca alle favorite

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA19.04 La ceca è in testa al primo intermedio con 0.18. Al secondo paga ben mezzo secondo.19.13 L’austriaca è terza a 0.34 daalla ceca Ester Ledecka, campionessa olimpica dinel 2018.19.12 Venier ha 0.35 di vantaggio al primo rilevamento, lìha perso tantissimo. Al secondo l’austriaca è dietro di ben 8 decimi. La valtellinese ha mostrato sprazzi della sua classe nell’affrontare le curve.19.11 Brava! E’ in testa con 26 centesimi su Macuga! Questo risultato le darà morale. Peccato per i 4 decimi abbondanti persi al primo intermedio.all’austriaca Stephanie Venier, la gara entra nel vivo.19.10parte davvero piano e accusa subito 0.43 al primo rilevamento.