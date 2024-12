Lanazione.it - Ladri con tute anti Covid tentano furto in villa. Le immagini choc

Pontremoli (Massa Carrara), 15 dicembre 2024 –di svaligiare una, ma il sistema d’allarme avverte il padrone di casa che assieme ad alcuni amici li mette in fuga. Era già successo qualche settimana fa nella stessa zona. Ma allora l’incursione ladresca era andata a buon fine con il derubato che alla sera si è messo le mani nei capelli perché gli era stato ripulito l’appartamento. Venerdì sera, verso le 18.30, molto probabilmente la stessa coppia, che pare agisca indossandomonouso in tyvek (quelle del tempo delper capirci), col supporto di un basista, ha provato a violare unain via dei Veterani dello sport in zona Stadio Lunezia. Ma il sistema di allarme ha segnalato immediatamente al proprietario la presenza di persone che stavano avvicinandosi agli edifici dopo aver attraversato una zona verde.