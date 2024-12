Anteprima24.it - La Lega scende in piazza: “Centrodestra meno casini. Serve programma condiviso”

Tempo di lettura: 3 minuti“Nelbisogna fareinterni e definire un”. La partita apertasi nel centro destra per indicare il candidato a presidente della Regione Campania nella prossima primavera da contrapporre all’uscente Vincenzo De Luca, è più che mai aperta.Luigi Barone, dirigente della, questa mattina nel gazebo che è stato installato inRisorgimento ha lanciato una appello agli alleati al fine di non creare divisioni su questo cruciale fronte dopo che nella giornata di ieri Forza Italia ha aperto alla candidatura del Ministro degli Interni Matteo Piantedosi chiudendo di fatto ad una candidatura di Gianpiero Zinzi, espressione della, già da tempo lanciato verso Palazzo Santa Lucia.Barone ha ribadito: “Zinzi è il nostro candidato presidente, è il miglior profilo per guidare la coalizione alla vittoria“.