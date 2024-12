Calciomercato.it - Juventus, Danilo lancia l’allarme: “Non abbiamo ancora capito la nostra dimensione”

Oltre a Thiago Motta, davanti ai microfoni è intervenuto anche il capitano bianconero dopo l’ellesimo flop stagionale in campionatoLanon sa più vincere e frena anche contro il Venezia ultimo in classifica, rischiando anche la sconfitta tra i fischi del pubblico dell’Allianz Stadium., capitano della(LaPresse) – Calciomercato.itAnche, intervenuto in conferenza stampa dopo Thiago Motta, è amareggiato per l’ennesimo risultato deludente dei bianconeri in campionato: “È inutile parlare di atteggiamento, siamo stati troppo statici con il pallone tra i piedi. Il calcio è così, si gioca ogni tre giorni e dobbiamo pensare adesso alla prossima partita. Ogni squadra ci rende la vita difficile, dobbiamo abituarci a questa situazione altrimenti rischiamo di farcipiù male“, spiega il capitano della Juve.