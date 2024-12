Ilgiorno.it - In passerella. La collezione degli studenti

Festa di Natale con sfilata di moda al teatro Villoresi per l’Accademia di estetica e moda Pbs di Monza e Limbiate. Luci e brillantini hanno accompagnato ladelle oltre 80 ragazze sul tema dell’amore declinato nella bellezzaabiti di Natale, nei vestiti da sposa, nel body painting a curaallievi del corso di estetica. Per l’occasione, la direttrice, Anna Del Prete, ha voluto indossare un abito da sera realizzato dai suoidella sede di Limbiate. "Sono stata felice di indossare un’opera frutto del lavoro dei miei allievi e insegnanti – ha confessato –, un gesto per valorizzare il loro lavoro. Dopotutto si tratta della loro festa e non della mia". Non poteva mancare l’aspetto benefico. Una speciale lotteria ha permesso di raccogliere fondi per borse di studio con cui sostenere il percorsoin difficoltà.