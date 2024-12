Lapresse.it - Georgia, ex calciatore Kavelashvili è il nuovo presidente: il momento in cui viene eletto

L’exMikheil, 53 anni, è statodella. Il partito al governo, Sognono, ha quindi rafforzato la sua posizione in parlamento attirando le critiche dell’opposizione che considera questo risultato un duro colpo alle aspirazioni europee del Paese e una vittoria per la Russia. Sognono ha giurato di voler continuare a spingere verso l’adesione all’Ue ma anche di voler ripristinare i legami con la Russia. Recentemente, infatti, ha approvato leggi simili a quelle utilizzate dal Cremlino per reprimere la libertà di parola e i diritti Lgbtq+.