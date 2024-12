Ilrestodelcarlino.it - È il giorno dei derby. United e titani per il riscatto

È unoRiccione che ha cambiato decisamente faccia quello che oggi al ’Calbi’ di Cattolica ospiterà la Sammaurese.al debutto per il nuovo tecnico dei biancazzurri Paolo Cortellini, ma sarà anche la prima occasione di vedere all’opera la squadra per il nuovo direttore sportivo Danilo Pizi che proprio venerdì ha preso il posto dell’esonerato Giuseppe Giglio. Rivoluzioni continue anche per quel che riguarda la rosa dei giocatori, tra partenze e arrivi. Gli ultimi arrivati nella Perla Verde sono il terzino destro scuola Lazio, Nicolò Pollini, classe 2003, con già esperienza in categoria con la maglia del Levico Terme. Restando in difesa il club del nuovo presidente Tranquilli ha anche ingaggiato Destiny Eseosa Egharevba (foto). Classe 2004, originario di Verona, è cresciuto nel settore giovanile del Chievo, ex Lentigione, Chieri e Borgo San Donnino.