Sport.quotidiano.net - Disco rosso per la Rari. L’Ortigia è troppo forte

Leggi su Sport.quotidiano.net

C.C. ORTIGIA 1928 16 R.N. FLORENTIA 7 C.C. ORTIGIA 1928: S. Tempesti, F. Cassia 3, G. Marangolo 1, G. La Rosa 1, S. Di Luciano 2, L. Giribaldi 1, G. Kalaitzis 2, A. Carnesecchi, E. Campopiano 2, Y. Inaba 2, F. Scordo 1, C. Napolitano 1, D. Ruggiero. All. Piccardo R.N. FLORENTIA: M. Cicali, G. Chemeri 1, N. Hofmeijer, C. Di Fulvio, T. De Mey 1, D. Borghigiani 1, T. Turchini, G. Cardoni, S. Sordini 2, N. Benvenuti, G. Bini 2, C. Mancini, G. Gioia, U. Visciani. All. Minetti Arbitri: Castagnola - Piano Parziali: 4-1, 5-2, 3-3, 4-1 Note - Sup. num.: Ortigia 8/11 + 2 rigori e Florentia 1/9per laNantes Florentia a Siracusa, sconfitta da una Ortigia che, come era nelle previsioni, si è confermata nettamente superiore in ogni reparto, molto più esperta e più precisa nelle conclusioni, soprattutto quelle con l’uomo in più: l’aspetto forse più critico dei fiorentini.