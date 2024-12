Lettera43.it - Codice della strada, Vasco: «Se avete fumato una canna una settimana prima possono arrestarvi»

Leggi su Lettera43.it

Mentre sono fioccate le prime multe legate al nuovoentrato in vigore sabato 14 dicembre,Rossi ha ironizzato sulla stretta per chi guida dopo aver assunto stupefacenti. «Ragazzi, il ministro Salvini, ha fatto in modo per il vostro bene che, seunaanche unae venite fermati, potete essere arrestati immediatamente e vi viene ritirata la patente per tre anni», ha detto in un video pubblicato sui suoi social. «Questo il ministro Salvini ha deciso di fare per il vostro bene, per voi naturalmente. Da oggi, anche se siete alla guida lucidi, lucidi sì o lucidi no, arresto e sospensionepatente per tre anni. Thanks to Matteo Salvini». E ancora: «Invece di guidare, si potrebbe prendere i treni». Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daRossi (@rossi)Salvini: «Regole chiare e pene certe per salvare vite»Il leaderLega ha pubblicato un post di risposta indiretta in cui afferma: «Guidare sotto effetto di droga o alcol uccide, punto.