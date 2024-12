Isaechia.it - Ballando con le Stelle 19, Milly Carlucci inarrestabile: ecco gli ascolti dell’undicesima puntata

Leggi su Isaechia.it

Ieri, sabato 14 dicembre, sono andati in onda in prima seratacon lesu Rai 1 e la replica di Tutti per Uno – Capolavoro con Il Volo su Canale 5: chi ha vinto la gara di?L’undicesimadella diciannovesima edizione dicon leha visto trionfare la coppia formata da Bianca Guaccero e Giovanni Pernice. Eliminato Francesco Paolantoni, in coppia con Anastasia Kuzmina. Ballerini per una notte: Francesca Chillemi e Fabio Fognini. Nel corso della, Guillermo Mariotto si è scusato pubblicamente per aver lasciato lo studio durante la scorsadel dance show. La conduttriceha quindi sottolineato che lo stilista non è stato espulso dal programma ma è stato ammonito con un “cartellino giallo”.Nel frattempo, su Canale 5, è andata in onda la replica de Il Volo – Tutti per uno, evento in tre puntate dall’Arena di Verona già trasmesso lo scorso maggio.