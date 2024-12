Dilei.it - Anticipazioni Da noi… A ruota libera del 15 dicembre: arrivano Selvaggia Lucarelli e Massimiliano Gallo

Una puntata ricca di ospiti e colpi di scena quella di Da noi. Adel 15. Nel salotto di Francesca Fialdini ci sarà spazio per la grande fiction, lo sport e per Ballando con le Stelle, la cui edizione è quasi giunta al termine. La sfida di ascolti a Verissimo è più accesa che mai.Da noi. A: gli ospiti del 15In attesa della finalissima di Ballando con le Stelle, Francesca Fialdini accoglierà nel salotto di Da noi. Adue protagonisti molto amati del dancing show di Milly Carlucci:Ossini. La giornalista e conduttrice è da anni una delle giudici più temute del programma, e non risparmia giudizi taglienti ai concorrenti in gara. In particolare, quest’annonon ha riservato belle parole nei confronti di Sonia Bruganelli, che ha accusato di portare in scena “una sceneggiatura già pronta”, e si è trovata al centro di uno scambio di battute infuocate anche con Barbara D’Urso, ballerina per una notte del programma.