Quotidiano.net - A tu per tu con la demenza di mia madre

Leggi su Quotidiano.net

Masotti Fu mio padre il primo ad accorgersi della malattia di mia. Fu il primo a notare i segnali dellasenile: "Non è più la stessa", mi diceva, parlando di sua moglie. Che è diventata Concetta per tutti, nel tempo, grazie ai video racconti che ho iniziato a condividere su Facebook, Instagram e YouTube. Fu mio padre il primo ad accorgersi della, che si è insinuata lentamente. Io minimizzavo, pensando fossero normali difficoltà di un uomo anziano, dopo quarant’anni di matrimonio. Minimizzavo, ero troppo preso dalla mia vita: famiglia, lavoro, figli piccoli. Minimizzavo, non rendendomi conto della gravità della situazione. Nel 2014 mio padre è venuto a mancare ed è lì che iniziai a capire le sue parole. Rimasta sola, miamostrava comportamenti sempre più strani.