Usa all’Ambasciata italiana si celebra la Giornata nazionale dello Spazio

L’Ambasciata d’Italia a Washington, in collaborazione con Ice – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, l’Agenzia Spaziale(Asi), la Nasa, l’Istitutodi Astrofisica (Inaf) e la U.S. Space Foundation, ha ospitato una nuova edizione della “”.“Questo evento dimostra come l’Italia continui a giocare un ruolo di primo piano nel settore spaziale: il nostro Paese è un partner tecnologico d’eccellenza per gli Stati Uniti, con cui abbiamo collaborazioni strategiche sempre più intense. L’Ambasciata è orgogliosa di aver ospitato un appuntamento, diventato ormai tradizionale, che permette alle nostre aziende e istituzioni scientifiche di creare sempre nuove collaborazioni con le controparti statunitensi,” ha dichiarato l’Ambasciatrice d’Italia negli Stati Uniti, Mariangela Zappia.