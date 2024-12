Liberoquotidiano.it - Un'impresa leggendaria: Sofia Goggia torna dopo l'infortunio ed è subito seconda, una discesa commovente

non smette di stupire. Reduce da unche l'ha tenuta lontana dalle piste per dieci mesi, la campionessa di sci alpino non smette di stupire e chiude al secondo posto ladi Beaver Creek, valida per la Coppa del mondo di sci alpino, gara di rientro per la bergamasca che a febbraio aveva riportato la frattura di tibia e malleolo. L'azzurra termina la sua prova con il tempo di 1'32"54, a 16 centesimi dall'austriaca Cornelia Huetter, vincitrice in 1'32"38. A completare il podio la svizzera Lara Gut-Behrami (1'32"72). Sesto crono per Marta Bassino, ottavo per Federica Brignone quando sono scese le prime 30 atlete.