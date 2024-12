Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 14-12-2024 ore 09:10

dailynews radiogiornale giorno dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio dalloni lavori sulla manovra in commissione bilancio alla camera dopo le proteste dell’opposizione il governo non deposita gli emendamenti previsti tra le modifiche ce n’era una per far salire lo stipendio dei ministri parlamentari equiparandola quello dei colleghi e letti e anche una norma anti Renzi Ruffini si dimette da direttore dell’agenzia delle entrate in polemica col Governo combattere l’evasione non è una scelta di parte di te Un conto è contrattare di non pagare tasse altro e versare i contribuenti replica la lega Italia Rating della Francia da A3 e rivederlo Outlook negativo prevedendo un indebolimento conti pubblici nei prossimi anni parigine dipende app dipende la scelta di Bairo nominato da macro nuovo premier davanti a noi c’è l’imalaia del deficit ha sottolineato il successore di barnier gelo bene mentre annuncia subito una mozione di sfiducia pioggia di missili russi sull’ucraina anche vettori ipersonici gravi danni alla rete elettrica è la risposta dagli americani fa sapere Mosca Mattarella ribadisce il sostegno dell’Italia Chi è via per una pace giusta e ricevendo Abu mazen ne torna a chiedere una soluzione due popoli due stati in Palestina in premier libanese mica ti dà alla meloni in Mosca fare il ritiro dalla Siria secondo la CNN entrano oggi in vigore dei nuovi norme del codice della strada stretta targata Salvini prevede Tra l’altro il ritiro della patente per chi guida col telefonino ubriaco o drogato obbligo di targa e assicurazione per i monopattini tanti disagi per lo sciopero ieri dei trasporti pubblici il maltempo oggi allerta Gialla in Basilicata Calabria Campania Lazio Puglia e Umbria Camp interviene sui misteriosi droni avvistati molti stati americani non penso che questo post accedere senza che si ha conoscenza chiarite col pubblico ora altrimenti abbatte te li chiede il presidente eletto alle autorità e anche il congresso presente risposte il segretario la sicurezza nazionale Maiorca Erma di non essere a conoscenza di alcuna minaccia Sport torna al successo il Torino che nell’anticipo della sedicesima giornata della Serie A di calcio batte l’empoli in trasferta per 10 agganci toscani a 10 punti altri tre mezzi cagliari-atalanta alle 15 Udinese Napoli alle 18 Juventus meno Venezia alle 20:45 d’Italia di Spalletti troverà Slovacchia o Norvegia nei gironi delle linee per i mondiali e noi per il momento ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto in nostra compagnia In collaborazione con Agenzia Italia Stampa