Oasport.it - Slittino, Orlamuender/Gubitz precedono Wendl/Arlt a Oberhof, sesti Nagler/Malleier

Profeti in Patria. Il duo composto da Hannese Paul Constantinsi è aggiudicato la tappa di(Germania) valevole come terzo appuntamento della Coppa del Mondo di2024-2025. Sul budello teutonico i padroni di casa hanno dato il via ad una clamorosa doppietta, riaprendo anche i giochi in ottica titolo.I formidabilihanno chiuso con il tempo di 1:23.275 (41.655 e 41.620) con un margine di vantaggio di 116 millesimi sui connazionali(41.669 e 41.722) mentre completano il podio gli austriaci Steu/Kindl (41.730 e 41.753) a 208. Quarta posizione per gli austriaci Gatt/Schoepf (41.781 e 41.876) a 382 millesimi, quinta per i tedeschi Eggert/Mueller (41.856 e 41.806) a 387, mentre sonoi primi italiani,(41.863 e 41.