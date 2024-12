Ilnapolista.it - Sinner, il direttore generale della Wada: «C’è ancora una responsabilità dell’atleta»

Leggi su Ilnapolista.it

Il caso doping in cui Jannikè coinvolto va avanti da diversi mesi. L’Agenzia mondiale antidoping () ha fatto ricorso a settembre contro l’assoluzione del tennista italiano.. La decisione del Tribunale Arbitrale dello Sport (Cas) non sarà emessa primafine dell’anno, lo ha assicurato laall’Afp.Leggi anche: Swiatek come, giustizia a due livelli: i campioni beneficiano dell’omertà (Telegraph)Il: «Sunon ci sarà nulla primafine dell’anno»«Non ci sarà nulla entro la fine dell’anno», ha dichiarato giovedì Olivier Niggli,dell’autorità antidoping, in un’intervista, che ha chiesto una squalifica di uno o due anni contro il numero 1 del mondo. «Nella decisione si è ritenuto che non ci fosse alcuna colpa da parte di