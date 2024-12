.com - Promozione / Il derby al Vismara, 2-1 sul Villa San Martino

Doppio vantaggio per i padroni di casa che mantengono l’imbattibilità in campionato e la seconda posizione in classifica generaleVALLESINA, 14 dicembre 2024 – Ilvince il, mantiene l’imbattibilità in campionato e conferma la seconda posizione in classifica generale.Il vantaggio all’8? con Mazzari che ricevuta palla da Carnaroli calcia in porta dal limite dell’area con la palla deviata da un difensore che entra in rete con Azzolini fuori causa. Continua ad attaccare ilche raddoppia al 24’ con una magistrale punizione dai venticinque metri di Beninati.IlSansi fa vedere nell’area avversaria solamente al 29’ con il primo tiro in porta di Ascani bloccato da Melchiorri. Replicano gli ospiti al 34’ ancora con Bonci, ma solamente nel recupero e precisamente al 46’ riescono ad accorciare le distante con Bartolomioli di testa su cross di Ascani.