Persa la Francafrique, Macron ci prova con la Nigeria

La recente visita di Stato del presidenteno Bola Tinubu a Parigi, accolto dal presidente francese Emmanuel, segna un momento importanti nelle relazioni trae Francia. È la prima visita ufficiale di un leaderno in Francia da oltre vent’anni e si inserisce nel tentativo francese di rafforzare i rapporti con l’Africa non francofona, dopo l’espulsione dalle sue ex colonie del Sahel governate da giunte militari, come Mali e Niger.Per Tinubu, presidente impopolare alle prese con una grave crisi economica e una valuta in caduta libera, la firma di un accordo sui minerali strategici con la Francia rappresenta un’ancora di salvezza per attrarre investimenti stranieri. Tuttavia, questo gesto ha scatenato una dura reazione in patria, dove molti considerano Parigi un partner inaffidabile, incapace di offrire accordi equi ai paesi africani.