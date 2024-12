Davidemaggio.it - Milly Carlucci su Mariotto: “Spero che arriviamo ad una bella conclusione di questa vicenda”

Leggi su Davidemaggio.it

Mancano poche ore alla semifinale di Ballando con le Stelle e, al momento, tutte le attenzioni sono ancora concentrate sulla fuga di Guillermo. Quest’ultimo continuerà a far parte della giuria del talent show, che sabato prossimo eleggerà il vincitore della diciannovesima edizione? A dire la sua sulla querelle ci ha pensatonelle scorse ore. Premetto: amore sconfinato per Guillermo, con cui c’è un rapporto straordinario da tantissimi anni. Per noi è veramente uno di famiglia. La situazione, come avete capito, è delicata ed è in divenire. In questo momento non vi posso dire, ma non perché stia facendo la scena.ha esordito, ieri sera, in collegamento con La Vita in Diretta. Pochi minuti nei quali ha rimarcato, più volte, di non sapere ancora setornerà a sedersi o meno tra i giurati del talent sho:Veramente non so ancora cosa succederà domani sera (sarà davvero così?, ndDM).