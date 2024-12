Marotta | Vogliamo successi sostenibili Dobbiamo esssere ambiziosi ma non arroganti

Leggi su Ilnerazzurro.it

Nella giornata di ieri, è andata in scena la classica cena natalizia dell’Inter. Rispetto agli altri anni, si è optato per un qualcosa di più semplice (un “apericena” potremmo dire) nella cornice di San Siro. Questo è il primo natale sotto la proprietà Oaktree, rappresentata per l’occasione da Katherine Ralph. Un altro segnale della politica di taglio costi intrapresa dal fondo di investimento californiano, che ha come obiettivo primario quello di risanare i conti nerazzurri, sempre con un occhio nel mantenere intatta la competitività della squadra.: “continuare a vincere”Durante l’evento, ha parlato il presidente nerazzurro Beppe, rimarcando gli obiettivi presenti e futuri della società: “continuare a vincere, così come abbiamo fatto negli ultimi anni, con un occhio allatà che è imprescindibile nel calcio di oggi.