Manifestazione a Roma contro il Ddl Sicurezza | in migliaia in corteo lo striscione con Meloni che bacia un gerarca fascista

Unil Ddlda piazzale del Verano a piazza del Popolo. Sono più di 200 le sigle tra sindacati, associazioni e organizzazioni studentesche che si sono date appuntamento per contestare il disegno di legge promosso dal ministro della Giustizia Carlo Nordio e dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. I manifestanti contestano il pacchetto di norme volute del governoche limiterebbe il diritto di protesta pacifica. In testa alunocon un disegno che ritrae la premierre un.«il Ddl Paura»Loesemplifica quelle che sono le paure dei manifestanti, al momento sono circa 10mila. Ovvero l’introduzione di provvedimenti simili a quelli presenti in autocrazie e regimi dittatoriali che impediscono la libera dimostrazione del dissenso nei confronti del potere.