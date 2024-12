Biccy.it - Lorenzo Spolverato frena con Shaila e fa infuriare le fan: “Sta delirando”

La “storia” traGatta assomiglia ad un giro su delle montagne russe sgangherate, e tra un cigolio e l’altro va avanti con continui alti e bassi. Dopo le liti della settimana scorsa condite da una rottura surreale, i due si sono riavvicinati, eppure lui ieri sera ha espresso delle perplessità su questa “relazione”. Durante una chiacchierata con Alfonso, Stefano e Giglio,ha confidato di sentirsi limitato.“Mi sembra come se la parte più simpatica di me stesso si fosse persa. A me sembra di aver perso queste parti spensierate. Ti faccio un esempio tra adesso e prima. All’inizio ci svegliavamo, saltavamo sui letti, schiacciavamo Amanda, MariaVittoria, cantavamo. Non c’era una mattina triste, la mattina iniziava a bomba e finiva a bomba. E poi i flirt, ti guardavi da lontano con Helena, poi con, tutto molto divertente.