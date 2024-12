Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Sprint Davos 2024 in DIRETTA: iniziano le qualificazioni maschili

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.20 Inizia subito la gara del leader della generale Harald Amundsen.15.20 SI PARTE!15.20 Pronto al cancelletto di partenza l’americano Kevin Bolger.15.18 I pettorali degli italiani: 13 Hellweger, 22 Pellegrino, 32 Barp, 41 Graz, 57 Carollo, 58 Ticcò.15.15 Pellegrino guida una pattuglia di sei italiani. Ci si attende qualcosa, per motivi diversi, da Micheal Hellweger e Elia Barp, potenzialmente a loro agio in una gara del genere. Davide Graz proverà a ritrovare le stesse sensazioni mostrate ieri nella team. Infine saranno della partita anche Giovanni Ticcò e Martino Carollo.15.12 Andiamo ora a dare uno sguardo alla prova maschile. Italia che si gioca la carta Federico Pellegrino: il capitano azzurro proverà a replicare il podio ottenuto a Ruka in un contesto amico, nel quale il valdostano vanta quattro vittorie.