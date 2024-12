Oasport.it - LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta 2024 in DIRETTA: Razzetti in finale nei 400 misti! Benedetta Pilato convince nei 50 rana

11.13. Molto bene Ludovico Viberti che è secondo alle spalle di Prigoda che vince con 25?76. L'azzurro chiude a pari merito con de Groot con 25?9711.11: Il sudafricano Houlie vince la sesta batteria con il tempo di 25?77. Ora Viberti e Prigoda11.10: Il namibiano Wantenaar va in testa alla classifica con 26?15 che gli permette di dominare la quarta batteria11.06: Il canadese Knox domina con 26?30 la terza batteria e va al comando della graduatoria, ponendo la candidatura per la qualificazione11.03: Kudwoli del Kenia vince la seconda batteria dei 50con 28?2711.01: La prima batteria dei 50va a Dine Moreira del Benin con 28?5610.59. Queste le semifinaliste dei 50: Tang, King, Jefmova,, Meilutyte, Kivirinta, Zmushka, Hansson, Slyngstadli, Efimova, Evans, Algus, Sztandera, Giele, Della Corte, Mataja10.