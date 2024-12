.com - L’Italvolley conferma De Giorgi e Velasco fino al 2028: “Possiamo vincere ancora”

Leggi su .com

(Adnkronos) – L’Italia del volley si gode i suoi successi e si tuffa nel futuro con una giornata dedicata alle idee per ripartire. “E per restarein alto. Come fatto nell’ultimo quadriennio, in cui abbiamo vinto praticamente tutto”. Parola del presidente della Fipav Giuseppe Manfredi, che sul palco degli Stati Generali della Pallavolo, all’Innovation Campus Milano di Peschiera Borromeo, ha riassunto così il lavoro svolto dalla federazione. Cogliendo l’occasione per annunciare i rinnovi di contratto dei commissari tecnici delle nazionali maschile e femminile Ferdinando Dee Julio. “Il nostro movimento è cresciuto tantissimo. Non bisogna però guardare indietro, ma avanti. Siamo cresciuti, abbiamo numeri stratosferici e dovranno essere il nostro fiore all’occhiello per i ragazzi e per il settore giovanile” ha continuato il presidente, che ha annunciato anche i rinnovi del direttore tecnico del settore giovanile femminile Marco Mencarelli e del coordinatore tecnico del settore giovanile maschile Vincenzo Fanizza.