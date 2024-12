Ilgiorno.it - Legnano, la rinascita della Canazza: all’ex Accorsi apre il “Terzo tempo bistrò”. “Il riscatto della periferia”

(Milano), 14 dicembre 2024 – Ieri il taglio del nastro, questa mattina le prime colazioni. È realtà il “”, il bar, ristorante e pizzeria collocato nella nuova struttura di via Girardi, lo Spazio 27B. Ma non è solo uno spazio dove consumare cibo, a partire da oggi. È ildi una(la), un'intuizione che ha preso forma, un progetto sociale che va in porto. La struttura verrà gestita dall’impresa sociale Erasmo Service, società controllata da Fondazione Sant’Erasmo. "La scommessa è partire dall'ospizio, offrire ottime colazioni e cene, e ogni euro speso qui dentro sarà reinvestito nei servizi alla terza età”, ha detto Livio Frigoli, direttore generaleFondazione.exrimane solo la memoria, il ricordo di tanti legnanesi.