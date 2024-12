Biccy.it - La sorella di Helena Prestes la difende dalle parole di Jessica Morlacchi

al Grande Fratello si è presa una cotta per Luca Calvani e il modus operandi è il solito che abbiamo già visto quando a inizio reality show si era invaghita di Luca Giglio. Si espone, si becca un due di picche e se la rifà con la donna che in quel momento è più vicina alla sua crush. Un tempo è stata Yulia Bruschi, oggi è. La brasiliana si è infatti beccata la rabbia della cantante e oggi suaha deciso di parlare.“Dare della pazza a una donna non è solo un insulto: è un tentativo di silenziarla” – ha scritto ladisu Instagram – “Questa etichetta, usata quando mancano argomenti, riflette una società che delegittima il diverso e invalida la forza femminile. Non è pazzia pensare, sentire o agire in modo autentico; è pazzia ricorrere all’offesa per evitare il dialogo.