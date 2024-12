Ilrestodelcarlino.it - Ipotesi rimpasto, in pole Campaniello per i Trasporti. Ma ‘ballano’ anche altri assessori

Bologna, 14 dicembre 2024 – Un mezzogiorno di fuoco, ieri, a Palazzo d’Accursio con la notizia delle dimissioni dell’assessora ai, Valentina Orioli. Un addio che, subito, in tanti hanno collegato al mancato ingresso di Stefano Caliandro in giunta regionale, dopo il pressing (senza successo) di Matteo Lepore. C’è davvero del ’caliandrismo’ – come ironizza qualcuno – in questo passo indietro nel momento clou di tram, Passante, e Città 30? Di certo, la decisione di Orioli apre i giochi per ildi fine anno annunciato tempo fa. Unche il sindaco pare voler mettere in campo a breve, già nel weekend. Da quello che filtra non sarebbe Caliandro il nome del dopo-Orioli, ma un suo fedelissimo, Michele, capogruppo Pd in Comune, a modi ’risarcimento’. Ma non è l’unico nome a circolare.