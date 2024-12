Inter-news.it - Inter, scontro diretto alle porte: con la Lazio doppia risposta – CdS

Lotrasi avvicina. Lunedì sera si accenderanno le luci dell’Olimpico per la grande sfida al vertice. Simone Inzaghi vuole risposte dalla sua squadra.SI AVVICINA – Meno due avalido per la sedicesima giornata di campionato. All’Olimpico, serata di gala tra due grandissime squadre, entrambe appaiate a quota 31 punti in classifica e all’inseguimento dell’Atalanta capolista. L’si ritrova ad affrontare uno, il quarto di questa stagione. Il primo è andato molto bene, vincendo 4-0 contro la Dea ad agosto, gli altri due un po’ meno: doppio pareggio contro Juventus e Napoli. Due risultati che hanno lasciato l’amaro in bocca a Lautaro Martinez e soci, visto che contro i bianconeri hanno sprecato un doppio vantaggio e contro gli azzurri il rigore del possibile 2-1.