Ilfoglio.it - Guardiola, Fonseca, Palladino e la dura legge dell'allenatore

Leggi su Ilfoglio.it

Nel calcio si sbaglia spesso, e altrettanto spesso si perde. Lo ha ricordato recentemente, uno che fino a un po’ di tempo fa non perdeva mai. Lucidamente si è messo in discussione, dopo l’ennesima sconfitta, dichiarando di aspettarsi qualsiasi cosa, anche un licenziamento., ne ho già scritto proprio sul nostro amato Foglio, ha contribuito a cambiare il calcio, dandociun’immagine celeste, quella di un dio dalla cui volontà dipende l’esitoa partita. Ovviamente così non è, il calcio è una religione storta, dove la fede sta dalla parte di chi si illude, e poi, deluso, infanga qualsiasi dio, anche il più amato. Gli allenatori non sanno mai cosa aspettarsi, esposti come sono al pubblico giudizio. Vincono, e gli erigono una statua, perdono e la loro immagine si sbriciola sotto violenti colpi di piccone.