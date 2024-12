Iltempo.it - Grande freddo in vista? Sottocorona chiarisce tutto: cosa succede alle temperature

La metà di dicembre è arrivata e l'inverno ormai è da giorni sull'Italia. Ma quali sono leche dobbiamo aspettarci? A fare il punto della situazione meteo è il meteorologo di La7, Paolo, che approfondisce l'andamento dellerispetto alla normalità: “Oggi centro e sud leggermente sopra media, al Sud è chiaro che lesono più alte, ma qui sono più alte delle medie, non sono più alte di quelle del nord, perché quello è normale che lo sia. Nord e parte del centro sostanzialmente connormali o appena un pochino più fredde. Nella giornata di domani si va quasi completamente sottomedia, anche al sud di poco, quindi non si può parlare di grandi freddi, peròsommato al nord è quasi normale. Si nota poi la velocità con cui cambiano queste, sono masse d'aria molto grandi che si muovono velocemente, perché lunedì siamo sopra media ma di due-tre-quattro gradi, non poco, al nord e al centro, ancora sotto media al sud.