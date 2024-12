Anticipazionitv.it - Grande Fratello puntata 16 Dicembre 2024: i nuovi concorrenti

Ilè pronto ad accogliere treprima di Natale. I tre personaggi faranno il loro ingresso in casa nelladi lunedì 16e abbiamo scoperto di chi si tratta. Una mossa importante degli autori Mediaset, anche per provare a rendere più interessante il programma. Quest’anno infatti gli ascolti si stano rivelando molto bassi e c’è poco interesse per gli attuali inquilini. Andiamo a scoprire chi sono i tregieffini.: il ritorno di Stefania Orlando ed Eva GrimaldiDavide Maggio ha rivelato in anteprima il ritorno di Stefania Orlando ed Eva Grimaldi, due volti amatissimi del reality. Entrambe sono pronte a portare nuove dinamiche nella casa. Le vippone hanno lasciato un segno indelebile nelle passate edizioni del programma e il loro ritorno è atteso con entusiasmo dai fan.