Gli operatori di monopattini criticano il nuovo Codice della Strada | È inapplicabile

Ilentra ufficialmente in vigore oggi, ma per quanto riguarda ielettrici c’è ancora grande incertezza. A sottolinearlo sono i consumatori di Consumerismo No Profit, glidello sharing di Assosharing, i produttori e distributori come Platum e Attiva, nonché i rivenditori, che hanno creato l’Alleanza per la mobilità sostenibile. Attraverso questa iniziativa, chiedono un intervento urgente del Governo per risolvere le gravi criticità del.Gli aspetti critici delIl, con i nuovi divieti di circolazione e gli obblighi di casco, targa e assicurazione per gli utilizzatori, presenta infatti problematiche significative che potrebbero compromettere gravemente la micro-mobilità in Italia. Questa modalità di trasporto, fondamentale per il decongestionamento del traffico e la riduzione delle emissioni di CO2 e polveri sottili, rischia di subire un duro colpo.