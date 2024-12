.com - Georgia, l’ex calciatore Mikheil Kavelashvili eletto Presidente

(Adnkronos) –è statodellada un Collegio degliri che si è riunito oggi in Parlamento, ha reso noto il direttore della Commissionerale, Giorgi Kalandarishvili. La sua elezione è contestata come non valida dall’opposizione che non ha partecipato al voto.è statocon 224 voti favorevoli dal Collegio composto da 300 membri, di cui 150 deputati.era stato nominato come candidato, l’unico, dal partito al potere Sognono. Lafiloeuropea uscente Salomé Zourabishvili ha dichiarato il voto “illegittimo” e si rifiuta di lasciare la carica. “L’incarnazione più riuscita dell’uomono”, secondo una definizione attribuita al tycoon Bidzina Ivanishvili,è un ex campione di calcio fondatore del partito al potere Sognono artefice della svolta di Tbilisi verso la Russia.