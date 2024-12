Quotidiano.net - François Bayrou nominato nuovo primo ministro francese da Macron

, 73 anni, è statoda Emmanuel. Politico di lungo corso e leader centrista,è statoai tempi di Mitterrand e ha tentato per tre volte la scalata all’Eliseo. Ora, su richiesta di, dovrà comporre un governo "d’interesse generale" capace di reggersi fino alle presidenziali del 2027, in un periodo che si preannuncia tempestoso e pieno di tensioni politiche., noto per essere un buon mediatore ma con un carattere ruvido e orgoglioso, ha dichiarato che il suo compito sarà la "riconciliazione del Paese", mentre si trova di fronte all'"Himalaya del deficit". La sua nomina è stata ufficializzata il 13 dicembre, anniversario della nascita di Enrico IV, re che pose fine a trent’anni di guerre di religione in Francia, figura a cuiha dedicato una biografia.