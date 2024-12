Quotidiano.net - FdI cala, peggior dato dalle Europee. Cresce il Pd di Schlein: i due partiti sotto i 5 punti di distacco

Roma, 14 dicembre 2024 – Scende Fratelli d’Italia, sale il Pd. La distanza tra i primi duesi accorcia e torna ad essere inferiore a 5, con il partito della premier Giorgia Meloni che fa segnare il suodi giugno, mentre il Partito democratico di Ellyritrova valori che non si registravano da luglio. La tendenza, che appare come qualcosa più di un'oscillazione, si inizia a intravedere nella Supermedia YouTrend/Agi di questa settimana, una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. Ma non è tutto. Sia la crescita del Pd che il calo di FdI avvengono senza essere “compensati” da variazioni di segno opposto tra ialleati: questo fa sì che anche i rapporti di forza tra centrodestra e centrosinistra, e ancor più tra centrodestra e quello che viene definito “campo largo” delle opposizioni, siano più equilibrati rispetto al recente passato.