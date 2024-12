Ilrestodelcarlino.it - Fabriano, spaccio a minorenni e violazione degli obblighi di dimora: 30enne arrestato

(Ancona), 14 dicembre 2024 –di droga anche afabrianese portato in carcere. Gli agenti del commissariato nei giorni scorsi hanno proceduto, su ordine dell’autorità giudiziaria, all’esecuzione di un provvedimento di carcerazione nei confronti dell’uomo destinatario di sentenze di condanna per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti (nella ipotesi aggravata di cessione a). Ilè stato individuato e tratto in arresto mentre si trovava all’interno della propria abitazione, è stato quindi portato in commissariato. Nei giorni scorsi infatti è arrivata una nuova sentenza di condanna irrevocabile in relazione a unadella sorveglianza speciale con obbligo dinel Comune di: l’uomo, a bordo di un’auto assieme ad altre persone, nel corso del 2021, era stato notato e riconosciuto da una volante della polizia di Stato fabrianese mentre si dirigeva in direzione del confine umbro.