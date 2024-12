Anteprima24.it - Esplode condotta idrica: evacuate 70 persone, monitoraggio continua

Tempo di lettura: < 1 minutoIl Centro Coordinamento Soccorsi, convocato dal prefetto di Napoli, Michele di Bari,a monitorare gli interventi connessi al guasto sulla rete di grande adduzioneche ha causato una voragine nella zona di Via Cupa Vicinale dell’Arco nel capoluogo e lo sgombero precauzionale di 21 nuclei familiari, per un totale di 66, nonchè l’interruzione della fornituraordinaria nei Comuni di Arzano e Casavatore. Allo stato, si legge in una nota, sono in corso di ultimazione le operazioni di messa in sicurezza della voragine e la società Acqua Campania, nella riunione di questa mattina, ha comunicato che, ultimati i lavori di riparazione della, già per la mattinata di domani si riuscirà, presumibilmente, a ripristinare la fornituraordinaria nei Comuni di Arzano e Casavatore.