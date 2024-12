Anteprima24.it - Donazione della Bcc Magna Grecia alla Caritas diocesana di Teggiano-Policastro

Tempo di lettura: 2 minuti“Il cuore non ha confini grazieBcc abbiamo acquistato generi alimentari per aiutare le famiglie indigenti”. Commenta così, laBccagli indigenti assistiti dDiocesi di, il direttore, don Martino De Pasquale.che ha visto la Banca di Credito Cooperativoeffettuare unaa favoreper l’acquisto dei beni alimentari elargiti nell’emporiosolidarietà e destinati a persone e famiglie indigenti assistite dai volontari. Un negozio solidale, l’emporiosolidarietà “Pane Quotidiano”, quello che ha sede nel comune di Sala Consilina e che è gestito da, divenuto punto di riferimento per le persone bisognose.