Ilrestodelcarlino.it - Derby Sambenedettese-Fermana: limitazioni alla viabilità intorno allo stadio Riviera delle Palme

Questa domenica c’è in programma l’incontro tra, uno tra ipiù attesi di quelli in programma. Proprio per evitare incidenti e complicazioni ci sono importantiche sono state adottate per la giornata di domani. Entrando nel dettaglio, i provvedimenti adottati in vista della partita tra Canarini e rossoblu riguarderanno l’area circostante lo, zona di passaggio nevralgico per chi esce dcittà e per chi arriva dsuperstrada. A seguitoindicazioni scaturite driunione del G.O.S., la Polizia Municipale ha emanato un’ordinanza che modifica la circolazione stradalezona dellosco a partire già dalle 12.30 di domani. Nel dettaglio, si tratta di questi i provvedimenti, almeno citando quelli principali: Drotonda Roncarolostrada a nord del Palazzetto dello Sport Speca sarà disposto il divieto di transito veicolare e pedonale ad eccezione dei veicoli della tifoseria ospite e degli autorizzati.