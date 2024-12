361magazine.com - Codice della Strada, tutte le nuove regole in vigore da oggi

Leggi su 361magazine.com

, al via da, sabato 14 dicembre,ledi riforma del, sabato 14 dicembre, è inil nuovo. Tra le novità introdotte nel nuovo, fortemente volute da Matteo Salvini, il ritiropatente per chi guida col telefonino, oppure ubriaco o drogato, e per chi abbandona gli animali per.E non solo, c’è l’obbligo, per i monopattini, di targa, casco e assicurazione. La cilindrata per le auto che potranno guidare i neopatentati sale ma il limite durerà per tre anni.Novità in arrivo anche per chi usa cannabis terapeutica con l’obiettivotutela delle persone in cura.«Conto che con l’applicazione il 99% degli italiani capisca che il nuovoha l’obiettivo di ridurre il numero degli incidenti e dei morti sulle strade», dichiara il vicepremier e ministro dei Trasporti che con una battuta aggiunge: «Capisco anche che da domani mi attirerò qualche maledizione».