Oasport.it - Boxe, Flavio D’Ambrosi rieletto Presidente della FPI per due preferenze. Grande duello con Baldantoni

è statoFederazione Italiana di Pugilato al termine di un serratissimocon Fabrizio, deciso soltanto per due: 444 contro 442, ovvero il 50,06% dei voti contro il 49,83% (si sono presentati alle urne, allestite presso l’Hilton Hotel di Fiumicino, 692 aventi diritto al voto, ovvero il 93,77%).sarà così ancora alla guidatricolore per il prossimo quadriennio che condurrà alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Si tratta del secondo mandato per il dirigente classe 1970, che vanta trent’anni di tesseramento alle FPI ricoprendo i ruoli di dirigente di società, arbitro,del CR Lazio, Consigliere Federale e vicevicario. Il vice questorePolizia di Stato e vicedel Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro aveva in precedenza illustrato il bilancio del suo primo mandato e presentato l’intento di programma per i prossimi quattro anni.