Oasport.it - Biathlon, Dorothea Wierer fallosa nell’inseguimento di Hochfilzen. Jeanmonnot implacabile

Leggi su Oasport.it

Ad, in Austria, la seconda tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 diè proseguita con la 10 km pursuit femminile, vinta dalla transalpina Loudavanti alle tedesche Vanessa Voigt, seconda, e Franziska Preuss, terza.In casa Italia le azzurre pagano praticamente tutte dazio all’ultimo poligono: la migliore è, 20ma, mentre Hannah Auchentaller è 29ma. A punti anche Samuela Comola, 33ma, e Michela Carrara, 35ma, infine Beatrice e Martina Trabucchi chiudono rispettivamente 49ma e 51ma.Il 20/20 al poligono premia la transalpina Lou, vittoriosa in 29’48?5, e la tedesca Vanessa Voigt, la quale risale dalla 13ma piazza e chiude alla piazza d’onore a 33?8, bruciando all’arrivo la connazionale Franziska Preuss, che aveva vinto la sprint, terza a causa di tre errori in piedi, a 35?3.