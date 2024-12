Sport.quotidiano.net - Ascoli cerca la quarta vittoria consecutiva contro il Legnago

L’prova a chiudere la sua prima metà del cammino con un altro successo. Gli uomini di Mimmo Di Carlo in casa del, oggi con avvio alle 15 al segnale di Marotta della sezione di Sapri, torneranno di nuovo in campo perre di infilare ladopo quelle ottenuteGubbio (1-0), Torres (1-2), Sestri Levante (4-1). Risultato che, se non basterà per ricucire l’ormai insanabile frattura venuta in essere con tifoseria e città, aiuterà però la squadra a continuare l’opera di risalita della classifica dopo le innumerevoli difficoltà affrontate nel corso del girone d’andata. La settimana che ha condotto verso il match del Sandrini ha fatto registrare un’altra trattativa sfumata per quanto riguarda la cessione delle quote azionarie oggi in possesso del proprietario Massimo Pulcinelli, imprenditore romano a capo della nota catena Bricofer.