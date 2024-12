Puntomagazine.it - Arzano: tentata estorsione, arrestato un uomo

. L’indagato avrebbe tentato di estorcere denaro ad un imprenditore la cui azienda lavorava all’implemento della fibra ottica cittadina Ieri mattina, la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le indagini Preliminari del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Destinatario del provvedimento cautelare ungravemente indiziato di unaai danni di un’impresa edile di Giugliano (NA).L’impresa espletava lavori relativi all’implemento della fibra ottica in. A darne notizia una comunicazione della Questura di Napoli su delega della Procura della Repubblica.Il provvedimento restrittivo cautelare è scattato in alle serrate ed articolate indagini espletate dalla Squadra investigativa del Commissariato di Frattamaggiore, con il coordinamento della DDA di Napoli.