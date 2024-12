Terzotemponapoli.com - Anguissa a DAZN: “Conte ci ha fatto capire che potevamo fare di più”

Una Reazione Decisiva Dopo il Gol SubitoDopo una vittoria convincente per 1-3 contro l’Udinese al Bluenergy Stadium, nella 16ª giornata della Serie A Enilive 2024/2025, il Napoli ha dimostrato ancora una volta la sua solidità e capacità di reagire. La squadra partenopea, infatti, è riuscita a ribaltare un iniziale svantaggio, trovando la forza per imporsi sul campo dei friulani. Nel corso dell’intervallo, Zamboha rivelato cosa sia stato detto nello spogliatoio per stimolare una reazione così forte: “Il mister ci hache siamo una grande squadra e che dovevamodi più. È importante far vedere che possiamo vincere anche se prendiamo un gol.”Le parole del centrocampista camerunense sottolineano l’importanza di un messaggio motivazionale chiaro e incisivo, che ha dato ai giocatori la consapevolezza di poter ribaltare il risultato, nonostante la difficoltà iniziale.