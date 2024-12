Alonso annuncio sul ritiro | F1 senza parole

Leggi su Sportface.it

Fernandoè tornato a parlare della sua carriera in Formula Uno: l’del campione spagnolo sulè da non credere.Estro, carattere ed esperienza: tre fattori che con Fernandonon possono certamente mancare. Il campione asturiano è ormai una colonna portante del paddock, considerando tutto quello che è il suo trascorso sulla griglia di partenza. Certamente, l’Aston Martin non lo ha supportato così come meriterebbe il due volte campione del Mondo, ma quest’ultimo spera che l’arrivo di Adrian Newey possa dare uno slancio a una scuderia la cui ambizione è certamente fuori discussione.Intanto, gli anni passano e, malgradodi recente è tornato a parlare nuovamente del sogno Mondiale, il tempo non è illimitato: serve fare in fretta per regalare allo spagnolo una macchina capace di lottare per i primi posti.