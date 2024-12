Panorama.it - Alla fine è arrivata la pioggia, ma in Sicilia è sempre crisi idrica

Nemmeno due settimane fa Panorama aveva raccontato la terribileche colpiva i cittadini dellacentrale (Enna e Caltanissetta), costretti al razionamento di un bene primario essenziale come l’acqua. La colpa era stata datasiccità e al cambiamento climatico, ma dopo i rovesci didi inizio dicembre il problema persiste. Questo perché il vero tema è quello della malagestione umana.Il razionamento dell’acqua permane dunque, e con esso la. Lunedì il Consiglio dei Ministri ha approvato lo stanziamento di 28 milioni e 100mila euro per la Regionena, utili a far fronte all’emergenzache sta colpendo l’isola, “un’integrazione – ha affermato il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci – che si rende necessaria per l’attuazione degli interventi urgenti volti a far fronte al grave deficit idrico in atto nel territorio dell’Isola e per il quale, lo scorso maggio, abbiamo dichiarato lo stato di emergenza di 12 mesi, oltre allo stanziamento di 20 milioni di euro”.