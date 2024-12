Anteprima24.it - Aggredisce autista EAV, denunciato un 45enne

Tempo di lettura: 2 minutiPoliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Lauro in data 10 dicembre u.s. ricevevano una denuncia da parte di undi linea della società Eav, che segnalava di essere rimasto vittima di un’aggressione ad opera di un passeggero salito alla Pensilina Autobus di Lauro.L’, nel raggiungere il territorio di Nola, subiva, infatti, una serie di invettive per futili motivi tanto da vedersi costretto ad una fermata di emergenza al fine di tutelare l’incolumità dei viaggiatori e per far calmare l’aggressore; tuttavia veniva violentemente aggredito con pugni sferratigli al capo, ed in ultimo colpito dalla punta di un ombrello al viso; subito dopo l’aggressore riusciva a dileguarsi dal posto. Il conducente faceva ricorso alle cure mediche raggiungendo il presidio ospedaliero di Santa Maria della Pietà di Nola dove i sanitari accertavano le lesioni al capo e al viso.